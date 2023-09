«Mia moglie ha realizzato uno scialle per la sposa. Una volta pronto, ci hanno detto che non eravamo i benvenuti al matrimonio»

di Redazione web

John ha raccontato un episodio riguardante la sua famiglia, o meglio, quella della moglie Lena, sul portale Reddit. L'uomo ha chiesto un parere agli utenti del social perché non riesce proprio a capire se sia lui "il cattivo" della storia o se, invece, sia nel giusto. Sotto il racconto di John sono apparsi, poi, moltissimi commenti di persone che si sono dimostrate dispiaciute e amareggiate per ciò che lui ha narrato, anche se, alcuni pensano che si sarebbe potuto risolvere tutto in modo molto più pacifico. Ma andiamo con ordine.

In topless in casa, scatta la denuncia e rischia il carcere: «È davvero tutto assurdo»

Prova i preliminari di "50 Sfumature di Grigio" ma non va come nel film: la camera da letto prende fuoco

Il racconto di John

John su Reddit ha voluto raccontare ciò che è capitato a lui e alla moglie Lena: «Mia moglie Lena lavora molto all'uncinetto e spesso regala le sue creazioni ad amici e parenti. Quando i suoi fratelli si sposano, ad esempio, lei realizza scialli per la sposa e anche per gli invitati che sono sempre molto contenti del pensiero.

Ora, il fratello maggiore di Lena, George, si sposerà di nuovo. Lena e George non vanno molto d'accordo perché lui era violento con lei da bambina, però, comunque hanno cercato di mantenere un rapporto nel tempo. Io e George lavoriamo insieme, anche se, non siamo amici. Dato che, si tratta di un matrimonio di famiglia, la mamma di Lena le ha chiesto se poteva realizzare uno scialle all'uncinetto per la fidanzata di George e lei ha accettato. Si era deciso che una volta finito lo avrei portato al lavoro per darlo a George in modo che Lena non dovesse vedere il fratello.

All'inizio di questa settimana, lo scialle è stato completato e ho mandato un'e-mail a George al lavoro per fargli sapere che glielo avrei portato. Quando sono arrivato al lavoro, ho dato lo scialle a George e gli ho fatto sapere che io e Lena non vedevamo l'ora del matrimonio. Poco più tardi, Lena mi ha chiamato per farmi sapere che la fidanzata di George l'aveva chiamata e le aveva detto che non eravamo più i benvenuti alle nozze perché il luogo del ricevimento era troppo piccolo per il numero dei partecipanti. La sposa, però, ha aggiunto che si sarebbe tenuta lo scialle, dato che, le piaceva molto.

L'epilogo della storia

John ha, quindi, concluso scrive: «Uscendo dal lavoro, ho notato che George non era alla scrivania ma lo scialle sì e, quindi, senza pensarci due volte l'ho preso e l'ho portato via. Ho lasciato un biglietto sulla sua scrivania dicendo a George che, dal momento che Lena non era più invitata, nemmeno io e lo scialle saremmo stati presenti. Dopo aver raccontato a Lena che avevo ripreso lo scialle, lei è rimasta sconvolta e, anzi, vuole che glielo restituisca. Io non penso proprio dovrei ridarglielo. Sono io il "cattivo" adesso?».

Alcuni utenti Reddit hanno commentato: «Secondo me hai fatto più che bene, è giusto così, dopo questo trattamento», «Io se fossi stato trattato così, gliene avrei dette quattro...» ma c'è anche chi pensa: «Secondo me creare queste "spaccature" non ha senso. La figuraccia, in ogni caso, l'hanno fatta gli sposi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA