«Il mio compagno desidera dei figli, stiamo insieme da 3 anni ma non sa che non ho più le tube perché non voglio bambini»

Solitamente, le coppie che desiderano costruirsi un futuro insieme, prima o poi, pensano ad avere anche dei bambini, il coronamento di una storia d'amore solida e seria. Non è proprio il caso della ragazza che si è espressa su Reddit per chiedere consiglio agli utenti dei social. Ciò che ha tenuto nascosto al suo fidanzato, con il quale fa coppia fissa da tre anni, è anche il motivo per cui non potrà avere dei bambini. Ma andiamo con ordine.

La storia

La protagonista della storia ha raccontato: «Io e il mio ragazzo stiamo insieme da tre anni fa e andiamo d'amore d'accordo, non litighiamo quasi mai e siamo felici. Io, però, per tutto questo tempo, gli ho nascosto che 5 anni fa mi sono fatta togliere le tube di Falloppio perché, da sempre, sento di non volere diventare mamma e non ho mai cambiato idea nemmeno dopo avere conosciuto il mio fidanzato. Ho sempre detto che se un bambino entrasse nella mia vita lo adorerei, ma ho sempre fortemente pensato che non lo avessi starei bene lo stesso. Ora, però, il mio fidanzato vorrebbe dei figli e, proprio ieri, mi ha proposto di smettere di assumere la pillola anticoncezionale per provare a diventare genitori. Mi sono sentita messa alle strette e gli ho rivelato tutta la verità. Lui se n'è andato di casa e sua mamma mi ha chiamato in lacrime dicendoni che gli ho rovinato la vita. Io non so cosa fare perché lo amo ma, allo stesso tempo, non mi sento pronta a diventare mamma.

I commenti degli utenti

Moltissimi utenti hanno preso a cuore la storia della ragazza commentando con varie opinioni: «Comunque sia, credo che tu possa rimanere incinta lo stesso con un aiuto esterno, qualora lo decidessi», «Secondo me hai sbagliato a nascondere una cosa così seria per tutto questo tempo ma, credo si possa rimediare» oppure «Penso che la comunicazione sia alla base di tutto ma certi argomenti potrebbero portare una coppia a separarsi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 16:05

