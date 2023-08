«La mia coinquilina è incinta e la sua gravidanza è diventata un mio problema... non fa più nulla in casa»

di Redazione web

Una ragazza che ha deciso di raccontare la sua storia sul portale Reddit, ma di rimanere, nello stesso tempo, anonima, non ce la fa proprio più! La sua coinquilina è incinta e, per questa sua situazione delicata, non fa più nulla in casa, nemmeno la più semplice delle mansioni. La ragazza che spiega la vicenda ha, quindi, chiesto consiglio agli altri utenti social: è lei troppo dura o addirittura cinica o è la sua compagna di abitazione che se ne sta approfittando.

La storia

La ragazza, su Reddit, ha scritto: «La mia coinquilina è incinta e partorirà all'inizio del prossimo anno. Ovviamente, sembra entusiasta di avere un bambino, ma allo stesso tempo sta facendo della sua gravidanza un mio problema. Capisco che la gravidanza la influenzerà fisicamente in molti modi ma, in questo periodo, è davvero una romp*** . Ho dovuto buttare via tutte le banane perché lei si lamentava dell'odore forte. Non aiuta più a cucinare o a pulire come prima, piange quasi per tutto ed è dannatamente fastidioso. La gravidanza la sta facendo vomitare, cosa che mi aspettavo, ma a volte la nausea è così intensa che la fa dare di stomaco sul pavimento, per cui ho dovuto pulire anche quello. Negli ultimi mesi mi ha chiesto di prenderle delle cose in vari negozi, anche nelle belle giornate in cui non si sente male e potrebbe andarci da sola. Quando le ho chiesto perché non poteva semplicemente alzarsi e andare al negozio ha detto che "non sono io quella incinta e che quindi non posso capire". Perciò sono io la str***?. Mi ha chiesto di accompagnarla ai suoi appuntamenti, cosa che ho fatto una volta, ma poi è diventata una cosa costante e io ho continuato a rifiutare. L'altro giorno mi ha chiesto di portarla in clinica, ho detto di no, quel giorno ero impegnata. Continuava a supplicarmi e alla fine ne ho avuto abbastanza e sono scoppiata. Le ho detto che è l'unica responsabile della sua gravidanza e di non farne un problema mio chiedendomi costantemente di farle favori. Ha iniziato a piangere e me ne sono andata perché non ce la facevo più. So di essere stato dura con una donna incinta, ma non sono nemmeno la sua schiava».

I commenti degli utenti

Alcuni utenti che hanno letto la storia della ragazza arrabbiata, hanno commentato: «Cerca di spiegarle che non è malata e che se sta bene può fare tutto senza gravare su di te», «Secondo me se le dici ciò che pensi, la situazione potrebbe cambiare in modo positivo» oppure «No, non sei str***, è lei che se approfitta».

