Amici 23, anticipazioni serale: gli spoiler della settima puntata. Dustin contro Lorella Cuccarini. Ecco chi è stato eliminato

Tutto pronto per il settimo serale di Amici 23 in onda sabato 4 maggio. Come sempre giovedì 2 maggio si sono svolte regolarmente le registrazioni della puntata. Grazie alle "talpe" di AmiciNews possiamo svelarvi gli spoiler, gli eliminati, gli ospiti e le sfide più spettacolari degli allievi della classe più spiata d'Italia. Inoltre ci sono dei cambi nella programmazione della semifinale (sempre registrata) e finale (che invece sarà in diretta).

La scorsa settimana è uscita Sofia, mentre continua la crisi di Martina. Sabato sera chi uscirà? Scopritelo con noi.