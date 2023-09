«Il papà biologico dopo anni ha voluto conoscere nostro figlio ma l'appuntamento è stato un disastro... è scappato senza pagare il conto»

di Redazione web

Una donna statunitense, che ha preferito mantenere anonima la propria identità, ha raccontato sul portale di storie dal web, ovvero Reddit, la vicenda che l'ha riguardata da vicino e che l'ha lasciata davvero sconvolta. La giovane mamma di due bambini, infatti, ha scritto che ha permesso al papà biologico del suo primo figlio di conoscerlo ma l'appuntamento che era stato organizzato non è andato per nulla a buon fine. A supporto della donna che è rimasta davvero stupita, dispiaciuta e amareggiata dal comportamento dell'ex, ecco gli utenti social che si sono sbizzarriti nei commenti.

La vicenda

La giovane mamma ha raccontato il singolare episodio: «Salve a tutti, mi voglio sfogare qui su Reddit e raccontarvi cosa mi è capitato. Ho lasciato che il padre biologico di mio figlio di 4 anni uscisse con lui per la prima volta in assoluto. Lui mi ha lasciato quando ero incinta di 8 mesi e si è trasferito in uno Stato diverso da quello dove vivevamo. Io mi sono rifatta una vita e da quattro anni convivo con il mio attuale compagno, abbiamo appena avuto un bambino insieme. Mio figlio di 4 anni identifica il mio compagno come il suo "unico" padre, lo chiama papà e il mio fidanzato gli vuole molto bene perché lo ha cresciuto. Il padre di mio figlio di 4 anni mi ha chiesto se poteva vederlo e io, con riluttanza, ho accettato. Ci siamo incontrati tutti al centro commerciale e abbiamo fatto un giro, poi, abbiamo deciso di fermarci in un ristorante per pranzare. Abbiamo mangiato ed è andato tutto abbastanza bene. Ci alziamo per andarcene e chiamiamo un Uber ma i camerieri ci corrono dietro urlando. Mi volto verso di loro che mi fanno sapere che il papà biologico non ha pagato il conto (si era offerto lui di andare alla cassa). Quindi, il mio ex salta sull'Uber e scappa senza pagare. Io ero lì con il mio bambino di 5 mesi, il mio bambino di 4 anni e il mio ragazzo. Abbiamo saldato il conto estremamente imbarazzati. Non credo che gli darò mai più la possibilità di vederci».

I commenti degli utenti social

In poco tempo, la storia di questa donna è diventata virale ed è stata più volte condivisa all'interno di Reddit. Gli utenti social che fanno parte della piattaforma hanno commentato: «Tranquilla, ha dato conferma di ciò che è, ovvero uno str***, non hai perso nulla» oppure «Meglio che una persona del genere non lo cresca un bambino».

