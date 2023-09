«La mia fidanzata non è più soddisfatta di me sessualmente: dice che ho "perso la tecnica", ecco perché»

di Redazione web

Un ragazzo ha raccontato il disagio che sta vivendo all'interno della sua relazione amorosa. La fidanzata, di tredici anni più grande, pensa che la sfera sessuale non sia abbastanza movimentata, anche se, in realtà, il protagonista della storia specifica anche il numero di volte in cui si unisce con la compagna. Gli utenti di Reddit hanno seguito attentamente la vicenda e, in molti, hanno cercato di dare un consiglio al giovane.

La storia

«Io e la mia fidanzata stiamo insieme da un anno e tre mesi circa, tra noi ci sono tredici anni di differenza: io ne ho 24, lei 37. Da un po’ di tempo litighiamo spesso e l'argomento è sempre lo stesso: il sesso e l'insoddisfazione sessuale che sente. Mi dice che non lo faccio con passione, che non ci metto voglia (cosa che personalmente non sento io, mi sembra di farlo come sempre ho fatto fin dall’inizio). Ci son rimasto male, offeso. Prima di tutto perché più vado avanti con il tempo, più mi rendo conto che c’ha sempre voglia di farlo... sempre! Finiamo di consumare, passano 30 minuti e sarebbe di nuovo pronta. Il che non ha niente di male ovviamente, se non fosse per il fatto che io, dopo averlo fatto, non ci penso su per un bel po’, posso tranquillamente rifarlo anche il giorno dopo o nel caso, il fine settimana dopo che viene (non viviamo insieme). Normalmente i nostri rapporti sessuali si aggirano attorno alle 1-2-3 volte ogni fine settimana. Ma a quanto pare non basta, e ogni volta che litighiamo su questo aspetto, scopro cose che prima non sapevo: non lo faccio intensamente, i preliminari non la soddisfano e giusto oggi ho scoperto che "ho perso la tecnica". Però, appena finiamo di consumare e parliamo in completa intimità di quello che ci è piaciuto oppure no, mi dice sempre che le è piaciuto tantissimo, che lo rifarebbe altre mille volte ed io, da buon maschietto quale sono, mi metto l’anima in pace e non vado più in la con i pensieri.

I commenti social

Il post del ragazzo che racconta che la sua fidanzata non è più soddisfatta sessualmente ha, ovviamente, riscosso molto successo. C'è chi ha scritto: «Secondo me dovreste migliorare la comunicazione perché questi problemi, in realtà, non si risolvono in camera da letto ma parlandone», «Io penso che abbiate due idee completamente differenti dell'intimità e purtroppo questo è un problema soprattutto, poi, se c'è una così grande differenza di età nel mezzo» oppure ancora «Io penso che i tuoi ritmi siano più che normali, sinceramente non so lei come faccia a chiedere di più... c'è chi dà molto meno!».

