Molestie sessuali mentre è in diretta streaming: lei fugge in metro, il video choc sui social

L'ennesima distorsione dei social media. Ed ancora una volta è una donna, la vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di un uomo. Da Hong Kong una giovane donna stava facendo una diretta in streaming, quando alle sue spalle si avvicina un uomo dai tratti somatici indiani, che le parla in inglese ed inizia a toccarla, mentre lei gli dice di fermarsi, tenta di divincolarsi e di allontanarlo, ma senza riuscirvi, mentre la diretta prosegue.

Giornalista palpeggiata da un passante in diretta tv a Madrid: l'uomo arrestato per violenza sessuale

Cerca di difendersi

La donna sudcoreana, allora, sceglie di andare in un luogo più affollato, scende le scale della metro, ma l'aggressore persiste e cerca di bloccarla al muro e di baciarla, ma la donna fugge ancora via, piange e dice di non essere sola, ma senza smettere la diretta streaming. Il filmato, infatti, può urtare la sensibilità, perché la donna è veramente in difficoltà ed è evidentemente impaurita da quello che potrebbe accadere.

Denunciato ed arrestato

Quando la ragazza non è più sola, perché incontra altri passeggeri della metro, allora il molestatore desiste e va via, ma la vittima ha chiesto aiuto al consolato e denunciato il caso alla polizia, che ha identificato l'uomo di 46 anni ed arrestato per molestie sessuali.

