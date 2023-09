Scomparso youtuber italiano a New York. «Kazuosan» è irreperibile da 3 giorni: non ha soldi e non ha cellulare

di Redazione web

E' scomparso sabato scorso a New York, Cosimo Corrado, il 21enne salernitano, youtuber con oltre un milione di followers che sul web si fa chiamare Kazuosan. Ed è proprio sui social che la sua famiglia ha pubblicato una richiesta di aiuto e lasciato un riferimento telefonico per essere contattabile in caso di informazioni. Sabato l'ultimo contatto del 21enne con i suoi parenti in Italia, mentre si trovava sull'isola di Manhattan, nel cuore della Big Apple.

Ragazza aggredita su bus notturno dell'Atac da due giovani col coltello e l'autista le nega l'aiuto: «Si sarà chiesto che fine avessi fatto?»

L'appello della famiglia

«Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato mattina era a Manhattan intorno alle 6,30. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia», si legge nel messaggio in lingua italiana ed inglese con allegata una foto del ragazzo.

Due cellulari

Cosimo aveva due cellulari, uno dei quali è andato perso con ogni probabilità, perché ad una telefonata avrebbe risposto uno sconosciuto dicendo di aver trovato lo smartphone per la strada. Il primo a denunciare la scomparsa è stato un altro youtuber, Captain Blazer, che ha fatto il punto della situazione sui social. «Non ha soldi, le carte sono tutte bloccate, non possiamo geolocalizzarlo col telefono.

@captainblazer Kazu è scomparso a new york. Se qualcuno dovesse vederlo, avvisi la polizia. ♬ suono originale - CaptainBlazer

Secondo quanto raccontato da Captain Blazer, Kazuosan sarebbe arrivato a New York venerdì ed avrebbe trascorso la notte in strada, in stato confusionale e senza tornare nella stanza d'hotel prenotata. Intanto la sua famiglia da Salerno è in viaggio per New York.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA