Giorgia Banchero morta nell'incidente a Cagliari, il post straziante della sorella: «Ciao amore mio, mia figlia avrà il tuo nome»

La morte che lascia un vuoto doloroso, incolmabile. Alessandro Sanna, Simone Picci, Giorgia Banchero e Najibe Lavinia Zaher sono i quattro giovani morti domenica mattina all'alba in un incidente stradale a Cagliari. Sui social, si moltiplicano i messaggi di dolore di chi conosceva quelle giovani vite. Tra i tanti anche quello di Francesca Banchero, la sorella della giovane che aveva 24 anni, Giorgia.

«Ciao amore mio, voglio iniziare a dirti che per vederti ho spaccato tutto, ma tu questo lo sai bene. Sai bene che darei la mia vita per te. Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande» sono le parole scritte su Facebook da Francesca Banchero, la sorella di Giorgia a cui dedica un messaggio di grande amore, e profonda sofferenza: «Non so se troverò le forze per affrontare la vita senza di te, perché con te tutto era più semplice. Non voglio ricordarti come ti ho vista oggi, ma voglio ricordarti la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi. Ti ricorderò sempre quella che voleva le mie borse e io le tue».

Parole e speranze per non dimenticare. «Ti avevo promesso che appena avessi avuto un bambino tu saresti stata la sua madrina.

In viale Marconi, sul luogo dell’incidente, ci sono bigliettini e fiori, e gli automobilisti che passano su quella strada, si fermano, rallentano, rivolgono un pensiero ai quattro ragazzi morti.

Ora gli agenti della polizia locale, che hanno già analizzato i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, hanno escluso il coinvolgimento di altri mezzi nello schianto. Omicidio stradale plurimo è l'ipotesi di reato della Procura di Cagliari che ha aperto un fascicolo sull'incidente, probabilmente causato dall’alta velocità.

