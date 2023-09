Val Camonica, escursionista trentenne precipita e muore: è caduto da 100 metri di altezza. Si cerca il corpo

di Redazione web

Tragedia in montagna. Un uomo intorno ai 30 anni è morto mentre scalava nella zona del Corno delle granate, in Vallecamonica, sul versante in provincia di Brescia. Secondo i giornali locali, la vittima che dovrebbe essere di origini bergamasche, ha perso la vita, cadendo nel vuoto da un'altezza di circa cento metri, finendo in un canalone.

L'incidente si è verificato questa mattina, in un dirupo non lontano dal lago Verde, in una zona impervia di Edolo. Il Soccorso Alpino sta recuperando il corpo dell’escursionista.

