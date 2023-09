Giornalista palpeggiata da un passante in diretta tv a Madrid: l'uomo arrestato per violenza sessuale

di Redazione web

Le ha palpato il sedere mentre era in diretta in collegamento con la tv spagnola Cuatro. E' accaduto a Madrid, dove una giovane reporter sta commentando una notizia, quando un uomo si avvicina e le palpa il sedere; la cronista si smarca dalla situazione, quando il giornalista in studio le chiede: «Ti hanno toccato il culo?». E la giornalista non può che dire la verità, sì.

Aggressore nega

Ma l'aggressore rimane lì vicino alla giornalista, che si chiama Isa Balado e stava seguendo in diretta un caso di furto in un negozio nel quartiere madrileno di Lavapiés, per conto del programma “En boca de todos”. «Vorrei che mi lasciassi lavorare» le parole della cronista all'uomo, che ha negato di averla palpata. Poco dopo si allontana ed il presentatore del programma, Nacho Abad ha sospeso il collegamento, mentre i responsabili del canale tv hanno chiamato la polizia, che poco dopo ha arrestato l'uomo.

Solidarietà

“Continua a importunare tutte le persone che si trova davanti”, ha raccontato Balado in un successivo collegamento, a cui sono giunti messaggi di solidarietà sui social anche da parte di diverse colleghi giornalisti.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve

— Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Arrestato

"Li abbiamo chiamati perché devono agire. Speriamo di poter vedere le immagini dell'arresto di questa persona impresentabile", ha comunicato Nacho Abad ai telespettatori. Pochi minuti dopo, è stata la stessa polizia a diffondere le immagini del momento dell'arresto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 19:59

