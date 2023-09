​Stuprata dal branco a Napoli: 41enne di Foggia accerchiata e rapinata, poi caricata su un furgoncino. Caccia agli aggressori

di Redazione web

Un nuovo caso di violenza sessuale: una foggiana di 41 anni, che si trovava a Napoli in cerca di lavoro, è stata stuprata dal branco. Prima accerchiata e rapinata; poi caricata su un furgoncino, dove si è consumata la violenza.

La violenza vicino al terminal dei bus di Napoli

La donna ha raccontato di essere stata violentata da quattro uomini in centro a Napoli. La presunta vittima è una 41enne residente a Foggia recatasi nel capoluogo campano in cerca di un'occupazione. Dopo aver mangiato in un locale in Piazza Garibaldi, nei pressi della stazione, la donna si è incamminata verso lo stallo degli autobus per rientrare a Foggia.

La rapina e l'abbandono sul ciglio della strada

La presunta vittima, ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli, ha raccontato l'episodio ai medici. Subito dopo gli abusi subiti, la 41enne ha raccontato di essere stata abbandonata sul ciglio della strada in stato confusionale: i presunti stupratori le avrebbero anche rubato un orologio, due collane e 250 euro.

Al momento, si apprende che le forze dell'ordine stanno indagando sul caso. Le attenzioni sarebbero rivolte alle immagini dell'impianto di videosorveglianza e alla ricerca di eventuali testimoni.

