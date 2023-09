Stupro choc a Milano, 18enne stuprata ai Navigli: fermato un egiziano. «Era ubriaca, si era offerto di aiutarla»

Ha raccontato che lui si è offerto di aiutarla dopo averla vista in mezzo alla strada da sola e in difficoltà per via dei drink bevuti durante la serata passata con il fratello che se n'era andato a causa di un litigio. Ma invece di darle una mano, quello sconosciuto che le sembrava a posto, l'ha portata in uno squallido giardinetto poco distante e l'ha costretta ad avere rapporti con lui.

Meloni difende Giambruno dopo le parole sullo stupro: «Ha parlato come faceva mia mamma»

Stupro di Palermo, la 19enne: «Sono stanca di soffrire così, cosa ho fatto per avere tutto questo?»