Baby gang al femminile, pugni e calci a un 31enne: arrestate due minorenni. «Lo hanno sfregiato in faccia»

Picchiato e sfregiato in viso con una lattina. Il motivo un banale diverbio. Questo è ciò che aveva fatto scatenare la violenza di un'italiana di 15 anni e un'albanese 17enne sulle quali i carabinieri di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere. L'episodio risale al 28 dicembre del 2023, in via Donna Prassede, nel capoluogo lombardo, ai danni di un italiano 31enne. All'aggressione avevano partecipato altre cinque coetanee. La baby gang aveva aggredito l'uomo con calci, pugni e aveva cercato di strangolarlo con una sciarpa. Poi lo sfregio. Altre due ragazze, oltre alle arrestate, sono state perquisite.

«Pericolo di reiterazione»

Le indagini hanno appurato che le ragazze appartengono a un gruppo attivo tra Rozzano e la periferia sud di Milano. Gli arresti si basano, secondo il gip del Tribunale dei minori, su «concreto e serio pericolo di reiterazione dei reati, unitamente alla spiccata pericolosità sociale, desumibile dalle modalità dell'azione, dai precedenti di polizia a loro carico, nonché dalle circostanze di tempo e di luogo» dell'aggressione.

«L'indagine - spiegano i militari - si inquadra in una più ampia attività di contrasto al fenomeno dei gruppi giovanili deviati, condotta dalla compagnia dei carabinieri Milano Porta Magenta nei quartieri urbani periferici e che, già nei mesi scorsi, nell'ambito di diversi procedimenti, ha portato all'arresto di otto persone (di cui 6 minorenni) e alla denuncia di altri dieci per rapina, lesioni e tentato omicidio», concludono.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA