Pichiati a sangue dalla baby gang nel parco, il racconto choc: «Erano in 7, ci hanno preso a calci e derubati»

«Ora vogliamo giustizia». Ha ancora il volto coperto dai lividi, nella testa il ricordo vivido di quegli instanti, il 21enne accerchiato e pestato venerdì notte da una baby gang ai giardinetti pubblici di Jesi, che adesso chiede che chi gli ha fatto del male, non resti impunito. Con lui, quella sera, c’era anche un amico, anche lui di 21 anni. «Siamo molto arrabbiati, ma non cercheremo vendetta, vogliamo solo che i responsabili paghino per quello che ci hanno fatto».