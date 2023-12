Federico Fashion Style si sfoga con i fan: «Non posso raccontare delle cose. La vita può darti tanto e toglierti il doppio... l'indifferenza è la cura migliore»

di Redazione web

Federico Fashion Style si confida spesso con i suoi numerosi follower su Instagram. Ogni giorno, infatti, pubblica storie in cui racconta i suoi nuovi progetti di lavoro, i suoi viaggi ma anche le sue emozioni più private come, ad esempio, il grande dolore di non riuscire a vedere quanto vorrebbe la sua bambina Sophie Maelle.

Stando a quanto ha sempre dichiarato, Federico, dopo la separazione dalla moglie Letizia Porcu e il coming out fatto a Verissimo, starebbe vivendo un periodo difficile che, tuttavia, gli starebbe dando il coraggio di lottare per la sua felicità.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Quando viaggia in treno, Federico Fashion Style mette spesso a disposizione dei suoi follower il box con le domande alle quali risponde sempre in modo molto sincero. A volte, però, esprime i suoi pensieri anche senza "l'incoraggiamento" dei follower. In una delle ultime storie, il parrucchiere delle star ha scritto: «Amo perdermi tra i paesaggi, sentire quanto va veloce il treno, riflettere, pensare e prendere tante decisioni. La vita può darti tanto ma può toglierti il doppio e alcune volte siamo noi stessi a cercarcela... Sono dell'idea che il destino, alcune volte, può fare dei brutti scherzi ma può anche regalare delle gioie immense come, ad esempio l'amore che vince sempre su tutto! In questo periodo della mia vita, ho capito che esiste veramente il male... se potessi raccontarvi delle cose, capireste. Ho capito anche, però, che il bene c'è e, tante volte, anche se lentamente, sconfigge il male che, poi, verrà restituito con gli interessi. Ognuno di noi ha degli angeli che lo proteggono e io so che i miei sono sempre con me. Se prima rimanevo male per alcune cose, ora, ho capito che non vale la pena soffrire perché chi ti vuole male si nutre della tua sofferenza mentre, la migliore arma è l'indifferenza».

Federico Fashion Style sui social

Federico Fashion Style è molto attivo sul proprio profilo Instagram e non teme di confidarsi con i suoi fan raccontando anche questioni molto private. Ad esempio, qualche tempo fa, registrò alcune storie in lacrime perché gli era stata portata via la casa che gli avevano regalato i suoi genitori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA