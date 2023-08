Federico Fashion Style, la confessione in vacanza a Ibiza: «Non ascolto le cattiverie, faccio tutto con il cuore»

di Redazione web

Federico Fashion Style si sta godendo le sue vacanze estive a Ibiza insieme ad alcuni dei suoi più cari amici e, in questi giorni, sta pubblicando moltissime storie, foto o reel di come sta trascorrendo le sue giornate. Il parrucchiere delle star, inoltre, ama mantenersi in contatto con i suoi fan e, proprio per questo motivo, ha pubblicato una storia in cui mette a loro disposizione il box con le domande alle quali, poi, lui adora rispondere. Così, ha fatto anche nelle sue ultime storie.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è un personaggio molto amato, in particolar modo dalle clienti dei suoi numerosi saloni in giro per l'Italia ma è anche molto seguito sui propri profili social dove conta un milione di follower. In una delle domande che il parrucchiere delle star ha condiviso nelle proprie storie Instagram, un suo fan gli ha scritto: «Non ascoltare le cattiverie, sei buono d'animo e molto umile, gli occhi non mentono mai», aggiungendo un cuore rosso.

Quindi, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha risposto: «A me della cattiveria non mi interessa assolutamente, in quanto io le cose le faccio sempre con amore e con il cuore, senza mai un pizzico di cattiveria».

Federico Fashion Style utilizza i suoi canali social per comunicare ai suoi follower i suoi progetti di lavoro ma anche per raccontare loro cosa succede nella sua vita privata. Spesso, infatti, si è sfogato con i suoi fan sulle questioni private come la separazione dall'ormai ex compagna e le questioni legate all'affidamento della sua bambina.

