Federico Fashion Style e Antonella Mosetti hanno fatto pace: «È avvenuto il miracolo»

di Redazione web

Federico Fashion Style e Antonella Mosetti hanno fatto pace, sono tornati amici come prima, dimenticando le discussioni e frecciatine social in merito a trattamenti per capelli non pagati ed extension strappate. I due hanno suggellato il ritorno della loro amicizia con un bacio che il parrucchiere delle star ha pubblicato nelle sue storie Instagram.

Federico e Antonella, nei mesi scorsi, non si sono proprio risparmiati esprimendo le proprie opinioni l'uno sull'altra e viceversa.

Federico Fashion Style (in treno completamente solo) si sfoga: «Preferisco lavorare che pensare a chi amo e non c'è»

Federico Fashion Style prepara Anna Pettinelli per Amici: «Sono come nuova». Il prima e il dopo

La lite tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti

Federico Fashion Style aveva parlato della lite con Antonella Mosetti anche durante la sua intervista a Belve. A Francesca Fagnani, infatti, aveva detto: «ll problema di Antonella Mosetti non sono i capelli che cadono, ma il fatto che non passa la carta. Mi deve sempre 600 euro».

La showgirl, dopo aver sentito le dichiarazioni del parrucchiere, si era a dir poco infuriata e aveva espresso il suo pensiero tramite storie postate su Instagram: «Sono molto felice di tutte le segnalazioni che mi stanno inviando, chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da 30 anni.

Federico e Antonella, pace fatta

Dopo queste dichiarazioni da parte di entrambi, nessuno aveva più sollevato la questione ma Federico Fashion Style e Antonella Mosetti hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle. Il parrucchiere e la showgirl si sono trovati in un locale di Roma dove hanno partecipato a un evento e hanno chiarito la loro situazione. I due, nelle foto, appaiono felici e sorridenti e chi li riprende con lo smartphone ha gridato al miracolo quando li ha visti abbracciarsi e, addirittura, baciarsi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA