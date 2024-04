Studente picchiato da una baby gang mentre era sullo scooter, fermati 11 giovanissimi accusati di raid vandalici a scuola

di Redazione Web

Atti vandalici e aggressione a uno studente. Sono questi i capi d'accusa rivolti a 11 ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 22 anni, che sono stati denunciati dalla polizia di Palermo per essere stati i responsabili di un'aggressione nei confronti di un loro coetaneo e di una serie di assalti e raid che, a cavallo tra il 2023 e il 2024, hanno preso di mira l'istituto Ipssar Borsellino del capoluogo siciliano.

I raid vandalici e l'aggressione

La baby gang, i cui membri frequentano il quartiere della scuola, si sarebbe reso protagonista di vere e proprie scorrerie, che hanno colpito la struttura scolastica nelle ore notturne o nei weekend, quando il plesso scolastico non era controllato dai guardiani.

Ma non solo, perché uscendo dall'istituto scolastico, infatti, i giovani avrebbero picchiato senza alcun motivo uno studente che era a bordo del suo scooter. Per la cattura degli undici ragazzi, sono stati utili i filmati registrati dalle telecamere poste nel perimetro e all'interno della scuola, che hanno permesso di identificarli. Tutti i colpevoli sono stati denunciati e per alcuni è scattata anche la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore.

