Rissa in stazione, bullo 15enne picchia due studenti: uno cade a terra e lui lo prende a calci sul viso

A 15 anni pesta due coetanei. Ha addirittura infierito su uno di loro, crollato a terra e mentre era inerme sull’asfalto, gli ha sferrato dei calci in faccia, fino a spaccargli il naso. È stato individuato in meno di 24 ore il “bullo” responsabile della rissa di martedì mattina, 27 febbraio, alla stazione di Treviso. Il ragazzino, italiano, studente di istituto cittadino e non nuovo a episodi di violenza, è stato denunciato per lesioni alla Procura dei Minori di Venezia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 12:16

