Milano, rissa davanti a un locale della Movida: grave 42enne ferito alla testa da una bottigliata

di Mario Landi

La lite che presto degenera in violenza, poi il colpo in testa, violento, probabilmente una bottigliata. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio in una rissa fuori da un locale di via Malpighi, in porta Venezia, nel cuore della movida di Milano. Secondo le prima informazioni, la violenza è esplosa poco prima dell'una, quando cinque o sei persone hanno iniziato a fronteggiarsi.

L'uomo ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Il colpo gli ha causato un taglio molto profondo e ha perso tanto sangue: le sue condizioni sono delicate anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. I carabinieri che stanno indagando sul caso sono alla ricerca del feritore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 14:04

