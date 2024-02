Studentessa americana di 20 anni violentata in un parcheggio a Milano dopo una serata in discoteca: arrestato studente egiziano

Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato nei pressi di una nota discoteca in via Valtellina a Milano, l'Alcatraz. Un giovane, studente pure lui, è stato arrestato praticamente in flagranza dagli agenti della Squadra Volante dopo essere stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale, avvisati da alcuni passanti. L'arrestato è uno studente italiano di origine egiziana.