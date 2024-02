Rapina finisce in rissa: i ladri scappano in scooter, raggiunti e picchiati dai passanti. E perdono la refurtiva

Rapina finita in rissa ad Aci Castello, in provincia di Catania. I due malviventi, in fuga in sella a uno scooter dopo aver rapinato un centro diagnostico, sono stati raggiunti e bloccati dai passanti. Quello che ne è seguito è stata una vera e propria rissa.

Nonostante i due ladri siano riusciti infine a scappare, durante la colluttazione avrebbero perso la refurtiva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 11:53

