A Carinaro, in provincia di Caserta, le telecamere di sicurezza hanno ripreso una vera e propria rissa, scoppiata in mezzo alla strada, tra due automobilisti. Il motivo? Nessuno dei due ha voluto cedere la precedenza all'altro e tra un'occhiataccia, una spinta e uno strattone sono finiti per darsele di santa ragione. A quel punto, fortunatamente, sono intervenuti dei passanti per dividere i due uomini e cercare di calmarli.