Francesco Natale, morto nell'incidente a Capua il rapper "Dirtygun": aveva 30 anni

Diventa ancora più pensante il bilancio delle vittime della strada in provincia di Caserta. Ieri mattina, 13 aprile, intorno alle 5.30, è morto a Capua un centauro del luogo, Francesco Natale, 30 anni, rapper noto come "Dirtygun", travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto sulla provinciale tra Capua e San Tammaro, in prossimità del ponte della "Pierrel", che è stato chiuso alcune ore.

L'auto era guidata da un 23enne, che è uscito illeso dallo scontro. L'incidente è avvenuto in via Napoli, in prossimità di un ponte, che è stato chiuso dai carabinieri per il tempo necessario per effettuare i rilievi dell'incidente.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale per effettuatre i rilievi. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della locale Compagnia, è emerso che la moto del giovane ha impattato contro un'auto, per motivi in corso di accertamento, e il centauro è volato sull'asfalto, riportando lesioni fatali. Natale, che abitava poco distante dal luogo dell'incidente, è morto sul colpo.

