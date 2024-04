Rissa alla partita di calcio femminile: «Botte e spintoni in campo», la capitana presa a pugni da uno spettatore

di Redazione web

Parapiglia, botte, spintoni, una calciatrice aggredita e colpita con un pugno da uno spettatore: è finita in rissa la partita tra la Vis Mediterranea di Montoro (Avellino) e la Trastevere Soccer, valida per il campionato di Serie C di calcio femminile. Una coda avvelenata che costerà cara ad entrambe le squadre e culminata con l'espulsione, dopo il triplice fischio finale, di quattro calciatrici romane e due irpine.

Le calciatrice si sono rese protagoniste di una vera e propria rissa prima di raggiungere gli spogliatoi. Una calciatrice del Trastevere, la capitana Alice Ferrazza, è stata poi aggredita da uno dei 500 spettatori, entrato in campo, che l'ha colpita con un pugno. L'uomo risulta essere stato già identificato dai Carabinieri.

La rissa dopo la gara di calcio femminile

La gara, valida per la nona giornata del campionato, è finita in parità, 1-1, con le irpine che aveva agguantato il pareggio quasi allo scadere, pregiudicando così la possibilità della squadra ospite di conquistare la salvezza. Il presidente della società irpina, Ivan Montefusco, ha espresso solidarietà alla calciatrice aggredita e alla squadra ospite: «Mai accaduto nulla di riprovevole sul nostro campo - ha sottolineato il dirigente -. Ci siamo sempre distinti per correttezza e sportività ragione per cui condanniamo e disapproviamo ogni violenza».

La condanna del presidente del Trastevere

«Nella partita di ieri l'epilogo non poteva essere peggiore, con uno pseudo allenatore che ha colpito al mento la nostra capitana Alice Ferrazza con un violento pugno.

