Violenza sulle donne, per un teenager su 5 «è colpa dell'abito sexy o dell'atteggiamento provocante»

di Redazione Web

Un teenager su cinque è convinto che le ragazze possano provocare la violenza sessuale se mostrano un abbigliamento sexy o un comportamento provocante. E molti di più, 4 su 5, credono che una donna, se davvero non lo vuole, può sottrarsi a un rapporto sessuale.

È la fotografia scattata da un'indagine condotta da Ipsos per ActionAid su un campione rappresentativo di circa 800 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni.

Sesso con una 16enne, arrestato professore di inglese famoso su TikTok: «Le ha trasmesso la clamidia»

Sorelline abusate dal nonno e dallo zio. La più piccola: «Mamma e papà lo sapevano»

La violenza sessuale può essere provocata dalle ragazze

L'obiettivo dell'indagine è quello di approfondire cosa pensano i giovani della violenza tra pari.

Chi subisce violenza? Le ragazze più dei ragazzi, analizzano i giovani nella ricerca realizzata attraverso i fondi 8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Sono loro a vivere con maggior frequenza atti di violenza tra pari, in qualsiasi forma si manifesti: molto più spesso dei coetanei maschi assistono a gossip, prese in giro, insulti, scherzi, esclusione di persone dai gruppi, a situazioni in cui le parti intime vengono toccate senza consenso, alla diffusione non consensuale di foto e video di situazioni intime.

Inoltre, rileva l'indagine, le ragazze rischiano più spesso di ricevere molestie verbali mentre camminano per strada, di essere toccate nelle parti intime, di essere vittime di scherzi o commenti a sfondo sessuale e della diffusione di foto/video che le ritraggono in situazioni intime. I ragazzi invece rischiano principalmente di essere picchiati e le persone transgender/fluide/non binarie di venire insultate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA