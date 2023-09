Abusi e violenze su bambini nelle messe spiritiche: 11 a processo, orrore in Scozia. Le accuse choc

di Redazione web

Bambini costretti a prendere parte a sedute spiritiche o a guardare membri di una setta satanica perpetrare violenze sessuali. Sono i dettagli di un processo in corso all'Alta Corte di Glasgow, dove 11 persone sono accusate di una serie di crimini, rivela l'Indipendent. Alcune di loro sono accusate di stupro e violenza sessuale, mentre cinque sono accusate di tentato omicidio.

Feto ritrovato in un cespuglio, incubo riti satanici: «Era dentro un'ampolla»

Tortura e violenza sessuale «durante riti satanici e messe nere» per 15 anni su una ragazza: chiuse le indagini sui genitori affidatari

Bambini costretti a partecipare a lezioni di stregoneria

Gli imputati, tutti under 50, negano le accuse a loro carico, in particolare quelle in cui sono coinvolti i quattro bambini. Tutti e undici sono accusati di aver costretto dei ragazzini a partecipare a sedute spiritiche e a utilizzare una tavola ouija o altri oggetti utilizzati per “invocare spiriti e demoni”.

Di cosa sono accusati gli 11 indagati

I capi di accusa a carico degli 11 imputati sono 32 capi. Nei documenti si apprende che i bambini sarebbero stati anche costretti a partecipare a lezioni di stregoneria e incantesimi, che facevano credere loro di essersi "trasformati in animali". Alcuni di loro - si legge sul quotidiano britannico - sarebbero stati anche costretti ad avere rapporti sessuali tra loro con oggetti domestici.

Durante il processo sono emerse varie storie di violenze. Una ragazza, spiega il quotidiano britannico, inseguita da alcune persone che indossavano maschere da diavolo, è stata torturata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA