Feto ritrovato in un cespuglio, incubo riti satanici: «Era dentro un'ampolla»

Un feto è stato ritrovato in un cespuglio: «Era dentro un'ampolla». Il macabro ritrovamento è avvenuto a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza dove, in un cespuglio, è stato rinvenuto un feto di sei mesi. Il corpino era conservato in una ampolla di vetro e ricoperto da una soluzione chimica.

Ulteriori analisi potrebbero fare luce sul caso.

Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che il feto sia stato utilizzato per riti satanici.

Feto in un cespuglio, incubo riti satanici

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno ritrovato i resti del feto di 6 mesi tra i cespugli durante un'operazione antidroga.

La scoperta risale a venerdì scorso ed è avvenuta nel corso di alcuni controlli legati allo spaccio di stupefacenti in una zona della città.

Il feto è stato posto sotto sequestro ed è stata avvisata la Procura che ora dovrà decidere se disporre analisi più accurate per tentare di fare piena luce sul ritrovamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 11:04

