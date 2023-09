Sesso con una 16enne, arrestato professore di inglese famoso su TikTok: «Le ha trasmesso la clamidia»

di Redazione web

Un insegnante americano e star di TikTok è stato arrestato in Thailandia dopo aver presumibilmente fatto sesso con una ragazza di 16 anni conosciuta online. Secondo quanto riportato dalle autorità thailandesi Luke Rockwell è stato arrestato sabato a Bangkok. Lunedì sera è comparso in tribunale ed è stato rilasciato su cauzione.

La famiglia della ragazza ha detto che le ha trasmesso anche malattie sessualmente trasmissibili quali la clamidia e la gonorrea.

TikTok star Luke Rockwell arrested for sex abuse of a minor in Thailand https://t.co/ThTf3tkkNV pic.twitter.com/nuEDLlVcKe — New York Post (@nypost) September 4, 2023

Il caso

Secondo quanto riportato su NBC News, il colonnello Vajirakorn Wongboon della polizia reale tailandese ha confermato l'arresto di Rockwell, che insegnava inglese a Bangkok e l'età della denunciante.

Il suo account Tiktok che lo ha reso famoso, @English_with_teacherluke, ha 1,3 milioni di abbonati ed è stato impostato in modalità privata. Il quotidiano ha intervistato la mamma della 16enne che ha affermato che il 25 agosto la ragazza ha avuto sanguinamenti vaginali e dolore per tre giorni e che solo dopo ha confessato la sua relazione con il docente. Portata in ospedale e poi alla stazione di polizia per sporgere denuncia, giovedì 30 agosto ha ricevuto la conferma che aveva delle malattie sessualmente trasmissibili e il giorno successivo la polizia ha raccolto la dichiarazione della famiglia ed ha emesso un mandato di arresto per il prof. Rockwell.

Il codice penale thailandese fissa l’età del consenso a 15 anni, ma è un reato penale indurre qualcuno che ha più di 15 anni ma meno di 18 anni e compiere “atti indecenti” al di fuori del matrimonio, anche quando la persona dà il consenso. Il reato prevede una pena massima di cinque anni di carcere e una multa di 10.000 baht (262 euro). Il docente per il momento non si è espresso pubblicamente in merito.

