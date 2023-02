Professore delle medie prende a pugni il preside a scuola: «Motivi professionali». Alunni assistono sotto choc

Un professore ha aggredito il preside nei corridoi della scuola media Mira Taglio (Venezia). Lo scontro si è svolto davanti agli studenti increduli e ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Adesso il docente rischia il licenziamento in tronco.

Sesso tra due uomini in pieno giorno, la scena filmata dai passanti: «Una donna aspettava il bus vicino a loro»

Paura all'uscita da scuola, 16enne minacciato col coltello e derubato da tre coetanei

Cosa è successo

Il preside aggredito si chiama Paolo Parolini e ha 35 anni. Come riporta La Nuova Venezia, il professore ha cominciato a inveire contro il dirigente scolastico, poi la discussione è degenerata. Il docente è passato dalle parole a usare le mani e ha preso a pugni il rivale. I carabinieri, che hanno una stazione distante 20 metri dalla scuola, sono intervenuti in fretta, mettendo fine all'alterco. Il professore è stato immobilizzato mentre cercava di tirare calci e pugni al preside, che dopo l'aggressione è stato trasportato all'ospedale.

«Tutto è nato a causa di un diverbio fra me e il professore, su motivi professionali - dice il preside - Il professore, che forse sta passando un momento di difficoltà, ha reagito in modo spropositato. Sono tornato comunque al lavoro. Farò querela per quello che mi è successo contro il professore che mi ha aggredito. Quello che mi è dispiaciuto di più è stata la scena a cui tanti giovani alunni hanno assistito. Sono passato per le classi per rassicurarli che stavo bene e non avevo subito gravi ferite. Molti erano preoccupati che avessi la faccia fratturata o peggio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA