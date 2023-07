«Sesso e droga con due studentesse minorenni», prof condannato a 12 anni

Condannato a 12 anni un professore 54enne accusato di abusi su minori da due studentesse, che all'epoca dei fatti avevano 16 anni, dopo averle fatte bere e offerto delle droghe leggere. La procura di Genova aveva chiesto due anni di meno. Condannato invece a due anni e otto mesi (il pm aveva chiesto un anno e quattro mesi) un altro ex professore attualmente in pensione accusato di cessione di stupefacenti a minori. Le indagini erano partite dopo la denuncia della mamma di una delle ragazze ai carabinieri della compagnia di Arenzano.

Berlusconi, Marta Fascina può restare ad Arcore: niente sfratto dalla villa. La famiglia: «Con lei rapporti eccellenti»

Le indagini partite dopo la denuncia di una mamma

Le indagini erano partite due anni fa dopo la denuncia della mamma di una delle ragazze ai carabinieri della Compagnia di Arenzano.

L'altro prof condannato

L'altro ex docente condannato, 69 anni, in due occasioni avrebbe invitato il collega, una delle due studentesse e altri compagni della ragazza nella sua abitazione dove avrebbe offerto marijuana e hashish e bevande alcoliche. Le ragazze si sono costituite parte civile e per loro il giudice ha disposto provvisionali di 30mila e 10mila euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA