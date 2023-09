Roma choc, maniaco lancia feci nelle auto delle ragazze: le immagini sui social

di Redazione web

Un maniaco in azione nella notte, che lancia escrementi dentro le auto, preferibilmente quelle di ragazze. Pare che questa persona, sia in attività da diversi anni a Roma, ma solo nelle ultime settimane ci sono testimonianze sui social di molte vittime di questa assurda aggressione.

Immagini forti

Su Welcome to Favelas ci sono diverse segnalazioni, foto e video, per stomaci forti, considerato l'argomento. Pare che le vittime siano giovani donne, che quando aprono la loro auto si trovano le feci, non si capisce se siano umane o di animale, sul sedile. E toglierla non è affatto semplice, soprattutto di notte. Allora con mezzi di fortuna, fazzoletti di carta o altro, c'è chi prova a rimuovere gli escrementi per sedersi e tornare a casa.

Già denunciato

Alcune segnalazioni arrivano dalla zona Tuscolana di Roma e c'è chi racconta sui social di averlo visto e denunciato ai carabinieri che sono anche riusciti a rintracciarlo, ma a quanto pare non c'è un reato contemplato e si arriva a malapena al giudice di pace, che può al massimo condannare l'uomo al pagamento di una sanzione.

