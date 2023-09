Il water dei vicini è troppo rumoroso, lui cerca di avvelenarli: grave una bambina di un anno

di Redazione Web

Il wc dei vicini era troppo rumoroso, così decide di avvelenarli. Umar Abdullah, 36enne di Tampa, in Florida, non riusciva a capire cosa stesse succedendo in casa sua, dove da qualche tempo si erano iniziato a sentire degli odori molto forti e lui e i suoi cari avevano iniziato ad avere dei malori. L'uomo, che viveva nella casa con la moglie e la figlia di un anno, ha così deciso di installare una telecamera scoprendo cosa stava accadendo.

Listeria nel frappè del fast food, morte tre persone per il batterio killer

Lasciano il figlio di 4 anni solo con la sorella 13enne e il piccolo muore: «Fentanil sul lecca-lecca»

Le indagini

Il suo vicino di casa, Xuming Li, 36enne che abita al piano di sotto e dottorando in chimica all'Università della Florida del Sud, stava tentando di avvelenare la sua famiglia. L'uomo iniettava con una siringa sotto la porta un mix di narcotici, metadone e idrocone, un tipo di oppioide, avvelenando di fatto l'aria. A quel punto sono scattate delle indagini che hanno mostrato dei filmati schiaccianti ed è scattato l'arresto.

I malesseri



Tutto è cominciato un paio di mesi fa, quando Abdullah, la moglie e la figlia hanno cominciato ad avvertire irritazioni a occhi e pelle e alopecia, ma anche di difficoltà respiratorie e fiato corto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA