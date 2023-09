Costretto a correre sotto il sole cocente dal prof di educazione fisica: ragazzino di 12 anni si accascia e muore

di Redazione Web

Un bambino di 12 anni è morto per un arresto cardiaco dopo essere stato costretto a correre a scuola, in condizioni di caldo estremo, perché aveva indossato degli abiti poco adeguati. Yahshua Robinson, soprannominato YaYa, è svenuto sul campo durante la lezione di educazione fisica alla Canyon Lake Middle School, a Lake Elsinore, in California.

Listeria nel frappè del fast food, morte tre persone per il batterio killer

Lasciano il figlio di 4 anni solo con la sorella, il piccolo muore: «Fentanil sul lecca-lecca»

La punizione choc

Secondo la ricostruzione il suo insegnante avrebbe ignorato le sue richieste di fermarsi e lo avrebbe obbligato a correre nonostante le temperature della giornata fossero molto alte. Il piccolo è stato colto da malore e subito dopo sono stati chiamati i soccorsi che purtroppo però non hanno potuto fare nulla. Il ragazzo pare avesse chiesto più volte di bere al docente che però gli avrebbe negato il permesso affermando che era quello che meritava per essersi vestito in modo poco consono per svolgere l'ora di educazione fisica.

Il lutto

Yahshua è stato dichiarato morto in un vicino ospedale il giorno successivo al malore e secondo i medici ad ucciderlo sarebbe stato un arresto cardiaco dovuto all'eccessivo sforzo. La famiglia del ragazzo ha creato una pagina GoFundMe per coprire i costi del funerale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA