Si tuffa nel fiume per salvare la ex moglie e il figlio, muore travolto dalla corrente a 37 anni

di Redazione Web

Prova a salvare la sua ex moglie e il figlio caduti in un fiume ma muore. Vincent Parr, 37 anni, era alle White Mountains, nel Massachusetts quando la sua ex e uno dei suoi figli sono rimasti intrappolati in un tratto veloce del fiume Swift. Il ragazzo adolescente e la donna non riuscivano a tornare a riva e così l'uomo è intervenuto.

Maestra resta incinta e viene licenziata, il tribunale dà ragione alla scuola cattolica: «Ha fatto sesso prima del matrimonio»

La prof fa sesso con uno studente 17enne: «Ma lo aiutavo anche a fare i compiti»

La dinamica

Parr ha lottato contro la corrente per cercare di salvarli ma non c'è stato nulla da fare per lui. «La madre e il bambino sono arrivati a riva e gli astanti hanno aiutato a portare la vittima sulla riva, ha detto la polizia. All'arrivo dei soccorsi invece Parr è stato trovato morto e a nulla è servita la rianimazione cardiopolmonare.

Il dramma

L'uomo, descritto come una persona molto generosa e altruista, stava trascorrendo una giornata di relax con la ex moglie e il figlio 19enne avuto da un'altra relazione.

La morte di Parr è avvenuta pochi giorni dopo che un'altra residente del Massachusetts in vacanza nella foresta nazionale delle White Mountains è annegata nel tentativo di salvare il figlio di 10 anni caduto in una rapida.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA