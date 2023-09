Ita, pilota si addormenta sul volo New York-Fiumicino e viene licenziato: il giudice lo reintegra al lavoro, ecco il motivo

di Redazione web

Un colpo di sonno improvviso e il pilota del volo 609 di Ita Airways partito da New York e diretto a Roma Fiumicino si è addormentato sulla cloche dei comandi. Era la notte tra il 29 e il 30 aprile 2022 e per dieci minuti il centro radar di Marsiglia, in Francia, non ha ricevuto alcun segnale. L'assenza di risposta ha fatto scattare il protocollo antiterrorismo, che prevede il decollo di due caccia in volo per affiancare l’aereo, ma in realtà non c'era alcun pericolo, almeno terroristico, perché entrambi i piloti si erano addormentati.

Piloti addormentati

O meglio, il pilota che sarebbe dovuto essere sveglio, ha perso lucidità ed è caduto nel sonno. Secondo il protocollo di volo, infatti, uno dei due piloti può riposarsi durante il volo, ma l’altro deve essere per forza sveglio, per questa ragione Ita ha licenziato il comandante, che si era difeso, dando la colpa ai sistemi di bordo malfunzionanti, ma i tecnici non hanno rilevato alcun guasto.

Licenziamento illegittimo

Dopo il licenziamento, però, il giudice del lavoro di Roma ha cancellato la sanzione e disposto il reintegro del pilota, che potrà tornare in volo con tanto di stipendi arretrati, perché ha ritenuto illegittimo il provvedimento, in quanto la compagnia aerea ha violato la procedura dello Statuto dei lavoratori, impedendo al pilota di difendersi.

L’«indagine ha portato all’individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore sia durante il volo che una volta atterrato», la motivazione con cui Ita ha motivato il licenziamento, sottolineando le «forti incongruenze tra le dichiarazioni rese del comandante e l’esito delle investigazioni interne», che hanno portato al venire meno del «rapporto fiduciario in ambito lavorativo».

