Spagna, Rubiales nella bufera vende la sua casa da 1,5 milioni di euro: «Deve pagare le spese legali»

Dopo il bacio che gli è costato la carriera, l'ex capo della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales è stato costretto a mettere in vendita il suo lussuoso appartamento a Madrid del valore di 1,5 milioni di euro. Rubiales, infatti, deve affrontare crescenti spese legali dopo il bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso, oltre agli alimenti per la sua ex moglie ed il mantenimento dei suoi figli.

Vita a rotoli

L'ex capo della FA, infatti, deve già pagare il doppio degli alimenti per le sue figlie dopo che la sua ex moglie ha vinto una causa contro di lui, secondo il quotidiano spaganolo El Mundo. Rubiales si è separato dalla moglie nel 2013 e ora deve pagare 800 euro al mese per ciascuna delle sue tre figlie: un altro duro colpo finanziario.

Non può avvicinarsi

Inoltre Hermoso ha avviato un procedimento penale contro Rubiales, perché ha affermato di "sentirsi vulnerabile e vittima di aggressione" dopo il bacio dello scandalo. Solo pochi giorni fa, l'ex capo del calcio è stato colpito da un altro colpo perché gli è stato dato un ordine restrittivo che gli vieta di contattare Jenni Hermoso o di avvicinarsi a lei.

Appartamento di lusso

La case di lusso è distribuita su due piani, dispone di due camere da letto con bagni separati, una piscina privata con accesso ai giardini, una piscina comunitaria, sala home cinema e palestra. Il piano terra vanta un ampio soggiorno e sala da pranzo, due camere da letto con bagno privato, tre bagni, cucina completamente attrezzata, un ufficio, ripostiglio e garage doppio. Si trova nel cuore della capitale, a pochi passi da Plaza de España,

