Presa a calci e pugni dal fidanzato, poi le strappa la collanina d'oro e ruba il cellulare

Il suo fidanzato, prima le ha tirato pugni sul viso e calci diretti al corpo, poi l'ha rapinata. Una violenza inaudita quella di un uomo di origine peruviana di 47 anni, che ha iniziato le minacce mentre stavano pranzando insieme in un ristorante a Milano. Poi le violenze sono proseguite anche all'esterno. La donna, però, 38 anni, per fortuna ha trovato alcuni poliziotti a cui ha chiesto aiuto e lo hanno arrestato.

Pugni in strada

Il peruviano è finito in manette con l'accusa di rapina e violenza. La vicenda si è svolta in via Don Bosco, dove un testimone ha assistito alla scenata di violenza e ha avuto la prontezza di avviare la polizia, che ha trovato la vittima in strada con il volto tumefatto e il labbro pieno di sangue.

Fermato dalla volante

Gli agenti delle volanti lo hanno fermato poco distante e bloccato. L'uomo ha iniziato a minacciarla durante un litigio a pranzo, ma quando lei ha deciso di lasciarlo lì, si è scatenata la violenza, con pugni sul viso e calci. La 38enne ha confessato che non era la prima volta, così è stato indagato anche per maltrattamenti in famiglia.

