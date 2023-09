Ita reintegra il pilota del volo New York-Fiumicino dopo il licenziamento ingiusto

di Redazione web

Ita ha reintegrato il pilota del volo New York-Fiumicino dopo il licenziamento ingiusto. Il giudice del lavoro di Roma ha cancellato la sanzione e disposto il reintegro del pilota, che potrà tornare in volo con tanto di stipendi arretrati, perché ha ritenuto illegittimo il provvedimento, in quanto la compagnia aerea ha violato la procedura dello Statuto dei lavoratori, impedendo al pilota di difendersi.

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2022 per dieci minuti il centro radar di Marsiglia, in Francia, non ha ricevuto alcun segnale dal volo 609 di Ita Airways partito da New York e diretto a Roma Fiumicino. L'assenza di risposta ha fatto scattare il protocollo antiterrorismo, che prevede il decollo di due caccia in volo per affiancare l’aereo, ma in realtà non c'era alcun pericolo, almeno terroristico.

La sanzione del licenziamento cancellata dal giudice

«In nessuna sede giudiziaria, né nella sentenza del Tribunale di Roma, nè nella formale lettera di licenziamento, tantomeno dalla ricostruzione dei fatti riportati negli atti sia dei legali del lavoratore che dell’azienda, allegati al giudizio, si è mai dichiarato o ipotizzata, tantomeno menzionata, la circostanza che il pilota si sia addormentato alla guida dell’aereo», scrivono i legali del pilota che ha subito il licenziamento ingiusto.

