Ginecologa muore sul volo per le vacanze, il marito sotto choc: pensava stesse facendo un pisolino

Muore durante un volo per andare in vacanza accanto al marito che credeva stesse facendo un pisolino. La professoressa Linda Cardozo, dottoressa di uroginecologia e consulente ginecologa al King's College Hospital di Londra, aveva avuto dei problemi di salute, ma era in ripresa, e si era voluta concedere una piccola vacanza a Nizza con il marito.

La scoperta choc

Durante il volo sedeva accanto al marito Stuart Hutcheson, i due si sono addormentati nel viaggio e quando il velivolo è atterrato il matito si è svegliato notando la donna ancora appisolata. Ha pensato fosse solo stanca, ma poi si è accorto che qualcosa non andava. Sono stati chiamati subito i servizi di emergenza, ma nonostante gli sforzi dei medici non è stato possibile fare nulla per salvarla. La famiglia ha ricordato la donna come una persona molto cara e le figlie hanno affermato: «Per una persona che ha vissuto al massimo la sua vita come lei non poteva esserci modo migliore per andarsene».

Il lutto

La donna era una stimata professionista, molto apprezzata sul lavoro.

