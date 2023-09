Scappa di casa ma viene ritrovata, 14enne si spara davanti al poliziotto che cercava di farla tornare dalla famiglia Non è chiaro il motivo per cui la 14enne si sia allontanata da casa e perché abbia deciso di compiere un gesto estremo, per il padre della vittima, Jaylee aveva iniziato a frequentare "amici" poco raccomandabili.