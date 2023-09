Rimprovera una coppia che si stava drogando davanti alla camera dei figli: mamma uccisa a coltellate

di Redazione Web

Sorprende una coppia a drogarsi sotto la cameretta dei suoi figli e li rimprovera, ma viene accoltellata. La 28enne Shawna Weems, di Hemet, nel sud della California, nella Contea di Riverside, è morta dopo essere stata accoltellata proprio davanti casa sua solo perché voleva tutelare i suoi bambini. La donna si era accorta di una coppia che faceva uso di droghe proprio davanti alla finestra della cameretta dei figli, così è uscita per chiedere di allontanarsi.

Mette il figlio neonato nel congelatore: «Volevo vedere se al papà importava qualcosa di lui»

Scrive un post sul suo Rottweiler: «È come un figlio per me». Poco dopo il cane la sbrana

La dinamica

I familiari hanno raccontato che la 28enne stava semplicemente cercando di proteggere la sua famiglia quando ha chiesto alle persone di allontanarsi dalla finestra dove dormivano i suoi figli. Secondo alcuni testimoni però sarebbe iniziata un'accesa discussione, al culmine della quale la mamma è stata accoltellata e lasciata in una pozza di sangue dalla coppia che è poi fuggita a bordo di un camper.

Donna accoltellata dal marito muore in ospedale dopo una notte di agonia https://t.co/b3Uv8cDYKc — Leggo (@leggoit) September 25, 2023

L'arresto

Dopo alcuni giorni di indagine è stata arrestata una giovane donna. Per la polizia a ucciderla sarebbe stata la 27enne Autumn Goodwin, residente nella stessa città. Ora la presunta assassina si trova in carcere, ma sul caso proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Pare che la sera del delitto la polizia avesse ricevuto diverse chiamate a causa della coppia che avrebbe creato disagio anche nei pressi di altre proprietà nello stesso quartiere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA