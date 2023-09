Anziana dimessa dall'ospedale, l'ambulanza la porta nella casa sbagliata: i sanitari se ne accorgono il giorno dopo

di Redazione Web

Viene dimessa dall'ospedale, ma a causa di un errore viene portata in una casa non sua e lasciata nel letto di uno sconosciuto. L' 83enne Joyce Wright, è stata dimessa per errore dall'ospedale del Lincolnshire in cui si trovava e lasciata in una casa non sua. La donna si è accorta che qualcosa non andava al mattino visto che era stata sedata.

«Ha solo un'infezione urinaria», poi la diagnosi choc: bimba di 6 anni operata d'urgenza per un tumore al midollo

Mangia i noodles al pollo avanzati dal giorno prima del coinquilino e a 19 anni perde braccia e gambe

Lo scambio di persona

Joyce era stata ricoverata al Pilgrim Hospital di Boston, nel Lincolnshire, a causa di una caduta. In ospedale però i medici hanno commesso un errore, hanno scambiato i nominativi di due pazienti e la donna è stata dimessa e portata nella casa di uno sconosciuto. Il servizio ambulanza ha seguito le indicazioni che gli erano state fornite: ha aperto la porta con una chiave che era sta fornita e ha sistemato la pensionata a letto andando via.

Bambina di 3 anni torturata e uccisa dalla compagna del papà: «Era nata da un tradimento». Nei video gli abusi choc https://t.co/NEOWXH4vny — Leggo (@leggoit) September 22, 2023

Le accuse

«Era buio e mia madre stava assumendo antidolorifici e morfina, quindi ovviamente le cose erano un po' confuse per lei», ha raccontato il figlio della pensionata alla stampa locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA