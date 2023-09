«Ha solo un'infezione urinaria», poi la diagnosi choc: bimba di 6 anni operata d'urgenza per un tumore al midollo

di Redazione Web

Il medico le dice che ha un'infezione alle vie urinarie, in realtà ha un tumore. Una bambina di 6 anni ha ricevuto una diagnosi choc dopo l'ipotesi errata di un altro dottore. La piccola Faith Roberts non stava bene da settimane a causa del dolore a una costola e di una costante stanchezza. Per il medico di famiglia non era nulla di grave, ma i genitori sentivano che qualcosa non andava e l'hanno portata al Birmingham Children's Hospital vedendola faticare a camminare.

La diagnosi

La piccola non mostrava segni di infezioni nelle analisi delle urine, così i genitori, sempre più preoccupati, hanno deciso di andare in ospedale. Faith è stata sottoposta ad una risonanza magnetica che ha portato alla diagnosi di un tumore al midollo spinale. Nel giro di tre giorni, Faith è stata operata per rimuovere la massa di tessuto, se avessero aspettato oltre sarebbe potuta rimanere paralizzata per sempre.

La raccolta fondi

Le cure dei medici dell'ospedale pediatrico hanno salvato la vita alla figlia, così la famiglia ha voluto aprire una raccolta fondi per aiutarli.

La storia di Faith

La storia della piccola è una continua sfida. Già nota nelle cronache locali come "la bimba più vecchia del mondo" è nata da un ovulo congelato della madre. La donna, all'età di 14 anni ha scoperto di avere un tumore alle ovaie, così decise di congelare gli ovociti. Il cancro è tornato per tre volte e ha lasciato conseguenze sul suo corpo, ma contro ogni previsione grazie a quegli ovuli congelati è riuscita a rimanere incinta ed è nata Faith.

