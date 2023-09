Ha mal di pancia e crede di avere delle intolleranze alimentari, poi la scoperta choc: tumore all'ovaio a soli 22 anni

di Redazione Web

Crede di avere dei problemi di intolleranza alimentare ma scopre di avere un tumore all'ovaio. Chloe Spitalnic, 22 anni di Melbourne, ha sofferto di mal di pancia per qualche tempo, convincendosi di avere problemi nel digerire alcuni cibi, così si è recata dal suo medico, che però le ha prescritto delle analisi che hanno portato a una diagnosi ben più grave. I test hanno mostrato che Chloe aveva ben tre masse sulle sue ovaie e che il tumore stava progredendo.

La diagnosi

«Ho subito temuto per la mia vita. Ero a casa sdraiata sul letto quando il medico mi ha chiamato e mi ha detto la notizia. Non riuscivo a smettere di piangere e sono andata fuori di testa», ha ricordato Chloe, spiegando che la diagnosi è arrivata podo dopo il lockdown, motivo per cui il medico era stato costretto a comunicarglielo solo per telefono. Il dottore ha così esortato Chloe ad andare al pronto soccorso per ulteriori esami e dopo 15 ore di attesa è arrivata la conferma.

La battaglia di Chloe

Tre giorni dopo, la studentessa è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere le escrescenze, ma era molto preoccupata per la chemio. Ci sono volute dieci settimane per riprendersi dall'intervento e ha dovuto imparare di nuovo a camminare con l'aiuto di un fisioterapista.

