Mangia pesce poco cotto, alla mamma vengono amputate braccia e gambe

Cuoce poco il pesce e perde tutti e 4 gli arti. Laura Barajas, della California, ha contratto un'infezione batterica dopo aver mangiato un pesce Tilapia, ascquistato in un mercato locale a San Jose, poco cotto. La donna ha avuto gravi complicazioni che hanno costretto i medici ad amputarle tutti e 4 gli arti per salvarle la vita e cercare di arginare l'infezione.

Il ricovero

La quarantenne aveva cucinato e mangiato lei stessa il pesce, mai avrebbe pensato che sarebbe potuta stare tanto male. Secondo i medici l’infezione è stata probabilmente causata dal Vibrio vulnificus, un parassita che sta causando diverse infezione batteriche negli Usa e dal quale i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno recentemente messo in guardia. Dopo aver pranzato ha iniziato a stare male, fino a rendere necessario il ricovero. Una volta in ospedale è stata messa in coma farmacologico.ù

Le spese mediche

A raccontare la sua storia è una cara amica, che ha creato una pagina GoFundMe per cercare di aiutare la donna con le spese mediche: «Questa famiglia ha un disperato bisogno del nostro aiuto.

