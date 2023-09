La sposa inciampa dopo il matrimonio, il neo-marito la insulta: «Sei stupida». Lei s'infuria e annulla le nozze

di Redazione Web

Si lasciano dopo appena 3 minuti da quando erano stati dichiarati marito e moglie. Una coppia ha forse battuto ogni record di matrimonio lampo al mondo decidendo di annullare tutto subito dopo la celebrazione della cerimonia. A chiedere la separazione è stata la sposa, che si sarebbe profondamente offesa per via di alcune dichiarazioni del neo-marito fatte quando ancora non avevano neanche abbandonato la sala della cerimonia.

Matrimonio lampo

Subito dopo il rito civile la coppia si è voltata per uscire, ma in quel frangente la donna è inciampata. Secondo quanto riferito dai presenti, lo sposo l'avrebbe definita «stupida» per essere inciampata in quel modo e lei, profondamente offesa avrebbe chiesto l'annullamento. La sposina non ha fatto in tempo nemmeno a uscire dall'aula che si è rivolta all'officiante chiedendo di separarsi dal marito, e vista la condizione si è così proceduto a un annullamento, avvenuto appena 3 minuti dopo il matrimonio.

I commenti

La coppia, che vive in Kuwait, non ha mai nemmeno lasciato la struttura in cui si sono sposati da marito e moglie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:42

