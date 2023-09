Fa sesso con l'auto: «La mia Chevy Monte Carlo resta l'unico amore della vita»

di Redazione Web

Un uomo, che aveva raccontato di avere una relazione con la sua auto, ha oggi ammesso di averla persa per sempre e di frequentare nuove vetture. Nathaniel, diventato famoso dopo la sua apparizione nella serie TLC My Strange Addiction aveva spiegato di essere innamorato della sua Chevy Monte Carlo del 1988 e di avere un rapporto anche fisico con lei. Nathaniel soffre di oggettofilia, una condizione in cui un individuo trova un oggetto più sexy di una persona.

La fine della storia

Se la relazione con la vettura non fosse già abbastanza strana, nella stessa serie Nathaniel ha raccontato come è andato avanti, spiegando che attualmente ha una relazione con un set di ruote. Non sarebbe però una cosa seria, ma solo quella che viene definita amicizia con benefit: «L'ultima volta che mi hai visto dieci anni fa, ero in una relazione intima con la mia macchina Chase (come ha soprannominato la sua auto)», ha raccontato durante l'intervista. «Ora le cose sono cambiate». Oltre alle ruote, infatti, l'uomo pare abbia anche altri amori.

Le frequentazioni

La sua anima gemella Chase (come ha soprannominato la sua auto) è purtroppo sparita: durante un controllo di routine l'uomo si è visto costretto a rottamarla visto che non era più in grado di muoversi.

