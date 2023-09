«Le feste a base di sesso per obesi sono un incubo, non ci andrò più», la rivelazione choc della modella over size

Partecipare a un party all'insegna del sesso è per molti un sogno proibito che, nella maggior parte dei casi, resta tale. Non è il caso di una modella di OnlyFans che, intervistata, da un famoso podcast inglese ha rivelato di aver preso parte a una festa davvero particolare.

Lei, che da sempre sfoggia con orgoglio la sua taglia over size (6XL), ha ricevuto un invito sui generis. La giovane è stata invitata a prendere parte a una festa in cui uomini facoltosi pagano per avere rapporti sessuali con donne dalle taglie forti e lei, più per curiosità che per altro, ha deciso di presentarsi alla porta della mega villa con piscina. Ma l'esperienza è stata un incubo, tanto da portarla a raccontare il tutto in mondo visione.

Il sex party per obesi è un incubo

Rosie Jean sta costruendo una fortuna sulla piattaforma social a luci rosse. Lei ha iniziato a prendere peso da molto piccola quando, purtroppo, è stata vittima di violenza sessuale.

Una cosa, però, dopo tanti anni è tornata a sconvolgerla e ha fatto riaffiorare anche i suoi traumi del passato, tanto da spingerla a denunciare al podcast "We're All Insane" quanto vissuto pochi giorni prima. «Da anni cerco di sperimentare il più possibile per sentirmi viva - racconta la modella -. Così, ricevuto questo strano invito, non ci ho pensato un secondo. "Guadagnare per partecipare a una festa e probabilmente fare del sesso, è fantastico" ho pensato. Ma mai mi sarei aspettata una cosa del genere».

La ragazza sul podcast YouTube, molto noto in Inghilterra, ha svelato che se potesse tornare indietro non lo farebbe più e che sicuramente non riaccadrà in futuro. «La villa era splendida, ma quanto ho visto era davvero squallido. Le persone facevano sesso sul letto dei loro figli, pur di fare avere un posto comodo dove farlo. Per molte delle ragazze presenti era tutta una questione di soldi e pur di essere invitate sottostavano alle richieste folli degli uomini. Le incitavano a mangiare sempre di più».

«Anche io sono stata vittima di uno di questi uomini che aveva la perversione sessuale di farmi mangiare sempre di più fino a farmi morire. Mi ha manipolato a tal punto che sono arrivata a dirgli che lo amavo e ho tradito il mio ragazzo con lui. Ha rovinato la mia vita. E adesso voglio solo tornare alla normalità. Ho cancellato anche il mio profilo OnlyFans e il mio profilo ufficiale di Instagram. Voglio tornare a usare i social network in modo sano e non alla ricerca di sesso. Ho finalmente capito che il trauma avuto da piccola non può essere risolto in questo modo, ma lo devo affrontare psicologicamente e non fisicamente»

